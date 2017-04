HALESTORM: Cover-EP "Reanimate 3.0" im Stream

Tracklist

01. Still Of The Night (WHITESNAKE-Cover)

02. Damn I Wish I Was Your Lover (SOPHIE B. HAWKINS-Cover)

03. I Hate Myself For Loving You (JOAN JETT & THE BLACKHEARTS-Cover)

04. Heathens (TWENTY ONE PILOTS-Cover)

05. Fell On Black Days (SOUNDGARDEN-Cover)

06. Ride The Lightning (METALLICA-Cover)