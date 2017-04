EPICA veröffentlichen Clip zu "Beyond The Matrix"

EPICA haben ein neues Musikvideo am Start. Schaut euch den Clip zu "Beyond The Matrix" vom Album "The Holographic Principle" jetzt an:

Frontfrau Simone Simons kommentiert: "Die Energie, die in 'Beyond the Matrix' steckt, ist absolut ansteckend. Es wird Euch von den Socken hauen, wenn die Melodie in Euren Kopf eindringt. Das Video verkörpert den Geist und die Lebendigkeit von EPICA. Geht mit uns auf diese Reise und saust durch den Himmel!"



EPICA’s Gitarrist Mark Jansen fügt hinzu "'Beyond the Matrix' ist einer meiner Lieblingssongs des neuen Albums, wenn es darum geht, ihn live zu performen. Die Menge tickt völlig aus, deshalb freue ich mich sehr, dass wir ein Video dazu machen konnten. Es gelang uns, die Energie des Songs in Bilder und Worte zu übersetzen. Der Song dreht sich um uns Menschen, die in einer Matrix/Illusion gefangen sind auf Grund unseres exzessiven Denkens. Wir haben die Kontrolle über unser Leben verloren und akzeptieren diese Illusion als 'die eine Realität'. Doch wenn es uns gelingt, von diesen Fesseln loszubrechen und wieder Herr unserer eigenen Gedanken zu werden, ist es ein großer Schritt in die Richtung des kollektiven Bewusstseins und wir werden über die Grenzen unserer Matrix hinausblicken können. Schnallt Euch an und genießt die Reise!!”