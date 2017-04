EMPEROR veröffentlichen alle Alben neu

Die Wiederveröffentlichungen kommen in zwei Schüben. Ab 13. Januar sind folgende Alben erhältlich:

In The Nightside Eclipse

Live at Wacken Open Air

Ix Equilibrium

Prometheus Discipline of Fire & Demise

Live Inferno

Live at Wacken/Live Inferno

Emperial Live Ceremony

Am 3. Februar folgen:

Anthems To The Welkin At Dusk

Emperor / Wrath Of The Tyrants

Emperor

Die Alben wird es in folgenden Versionen geben:

IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE • CD • Mint pack

1- Into The Infinity Of Thoughts

2- The Burning Shadows Of Silence

3- Cosmic Keys To My Creations & Times

4- Beyond The Great Vast Forest

5- Towards The Pantheon

6- The Majesty Of The Nightsky

7- I Am The Black Wizards

8- Inno A Satana

9- The Ancient Queen

10- Witches Sabbath

11- Lord Of The Storms

IX EQUILIBRIUM • CD • Mint pack

1- Curse you all men!

2- Decrystallizing reason

3- En Elegy of Icaros

4- The Source of Icon E

5- Sworn

6- Nonus Aequilibrium

7- The Warriors of Modern Death

8- Of Blindness & Subsequent Seers

9 -Sworn (remix by Ulver)

Prometheus Discipline of Fire & Demise • CD • Mint pack

1- The Eruption

2- Depraved

3- Empty

4- The Prophet

5- The Tongue of Fire

6 -In the Wordless Chamber

7- Grey

8- He Who Sought the Fire

9 -Thorns on my Grave