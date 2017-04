MOTHER'S CAKE veröffentlichen neuen Song - Live-Termine ab März

Die Psychedelic-/Prog-Band MOTHER'S CAKE veröffentlicht den Song "Black Roses" von ihrem kommenden Album "No Rhyme No Reason". Ab März geht es auf ausgedehnte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

"Black Roses" gibt es via Soundcloud hier zu hören. Das Album "No Rhyme No Reason" kommt am 27.1. auf den Markt.

Wer sich MOTHER'S CAKE live anschauen möchte, hat an diesen Terminen die Möglichkeit:

08.03.17 DE - Ulm, Roxy

10.03.17 DE - Mannheim, Forum

11.03.17 DE - Osnabrück, Bastard Club

12.03.17 DE - Göttingen. Exil

14.03.17 DE - Hannover, Lux

15.03.17 DE - Bielefeld, Forum

16.03.17 DE - Oberhausen, Drucklufthaus

17.03.17 DE - Wuppertal, LCB

18.03.17 DE - Bremerhaven, Rock Center

19.03.17 DE - Rotenburg, Villa

21.03.17 DE - Kiel, Schaubude

22.03.17 DE - Hamburg, Kleiner Donner

23.03.17 DE - Rostock, Mau Club

24.03.17 DE - Berlin, Musik & Frieden

25.03.17 DE - Erfurt, Museumskeller

27.03.17 DE - Nürnberg, Stereo

28.03.17 DE - Bayreuth, Glashaus

29.03.17 DE - Leipzig, Moritzbastei

30.03.17 DE - Frankfurt, Das Bett

31.03.17 DE - Stuttgart, Universum

01.04.17 DE - München, Backstage

07.04.17 AT - Graz, PPC

08.04.17 AT - Salzburg, Rockhouse

13.04.17 CH - Bern, Rössli Bar

14.04.17 CH - Olten, Coq D`Or

15.04.17 AT - Dornbirn, Conrad Sohm

20.04.17 AT - Klagenfurt, Mammut Bar

21.04.17 AT - Linz, Posthof

22.04.17 AT - Innsbruck, Treibhaus

29.04.17 AT - Wien, Arena