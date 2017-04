DESERTED FEAR - Neues Video zu “Open Their Gates”

Die Band kommentiert: "Während Ihr Euch gerade den Arsch abfriert, schwelgen wir noch in Erinnerung an unseren letzten Sommer. Gerne lassen wir Euch mit dem neuen Video an unserem Ausflug ins Grüne teilhaben und helfen Euch damit vielleicht ein bisschen, die winterlichen Temperaturen zu vergessen. Es ging ziemlich heiß her und manchmal kommt es anders als man denkt, aber seht einfach selbst. Eins ist jedenfalls sicher, der nächste Sommer kommt bestimmt! So und jetzt viel Spaß mit 'Open Their Gates', Freunde!"