Anlässlich ihres Albums "Flying To The Stars" sind COOGANS BLUFF jetzt auf Tour!

FLYING TO THE STARS – TOUR 2017

27.01.2017 – DE Nürnberg, Zychedelic Z Bau

28.01.2017 – DE Stuttgart, Goldmark’s

01.02.2017 – D München, Kranhalle @ Feierwerk

02.02.2017 – AT Graz, Explosiv

03.02.2017 – AT Linz, Kapu

04.02.2017 – AT Wien, Das Bach

18.02.2017 – D Potsdam, Waschhaus