YIEK - Neuer Song, neues Glück. „Going Under - Going Down“

Nach „Toxication Party“, das in den Mp3-Download-Song-Charts von Amazon ganz vorne landete, kommt nun die zweite Single vom Album „The Drive“, ab dem 27.01. via 7hard in allen Stores, und hört auf den Namen „Going Under – Going Down“.

YIEK – das klingt nach Rocken bis zur Rückkopplung und darüber hinaus. Gleichzeitig ist es ein Tribut an die Anfangstage, in denen die kaputte 69er-Stratocaster des Gitarristen Andy irre Feedbacks fabrizierte. YIEK ist die lautmalerische Entsprechung des ear-plug-zerfetzenden Proberaumgeräuschs.

www.yiek.com