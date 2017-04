SUICIDAL TENDENCIES - Signing Session in FC St.Pauli Fanshop Hamburg

Diese Woche startet die Persistence Tour in Berlin. SUICIDAL TENDENCIES headlinen und bringen ihr Album "World Gone Mad" auf die Bühne.

Für das Hamburg Date am 23.01 wird eine Signing Session mit Mike Muir, Dave Lombardo und der restlichen Band im St. Pauli Fanshop auf der Reeperbahn stattfinden. Start ist 18:00.

Weitere Infos und Daten...