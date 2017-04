INVIDIA - Neue Band aus bekannten US Metal-Musikern unterzeichnet bei SPV

Invidia heißt eine neue Metal-Formation, die sich aus Mitgliedern von Five Finger Death Punch, In This Moment und Skinlab zusammensetzt. Das Debüt-Album "As The Sun Sleeps" erscheint am 31. März 2017 via SPV und wird von Logan Mader (Ex-Machine Head) produziert. Am 3. Februar gibt's die Single ´Feed The Fire' vorab.