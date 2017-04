VALLENFYRE im Studio – neues Album "Fear Those Who Fear Him" kommt im Sommer

Die Oldschool-Doom-Deather VALLENFYRE sind ins GodCity Studio in Salem, MA zurückgekehrt, um ihr neues, aktuell drittes Album einzuspielen. Die Scheibe wird "Fear Those Who Fear Him" heißen und ist das erste Album, das zu dritt aufgenommen wird – mit Waltteri Väyrynen an den Drums, der bereits aushilfsweise bei PARADISE LOST auf dem Schlagzeughocker saß.

Sänger und Gitarrist Gregor Mackintosh, der sonst bei seiner Stammband PARADISE LOST die Saiten dehnt, kommentiert die Tracklist des erneut von Kurt Ballou (Converge, Nails, etc.) produzierten "Splinters"-Nachfolgers:

“12 songs. No samples. No triggers. No bullshit. Instead you get crucifyingly loud amps, ferocious drumming, and vicious vocals spitting out hate and venom. Raw honest brutality. No conformity. No compromise. A murderous nightmare vomiting poisonous bile onto a twisted world. Yeah, that's the bits I like...”

Tracklist von "Fear Those Who Fear Him":

Born to Decay

Messiah

Degeneration

An Apathetic Grave

Nihilist

Amongst the Filth

The Merciless Tide

Dead World Breathes

Soldier of Christ

Cursed from the Womb

Kill all your Masters

Temple of Rats

Century Media plant die Veröffentlichung der Scheibe im Sommer 2017.

Lineup VALLENFYRE

Gregor Mackintosh - Vocals

Hamish Glencross - Lead Guitar

Waltteri Väyrynen - Drums

Sam Kelly-Wallace - Rhythm Guitar (Live)

Chris Casket - Bass (Live)

