Seit einem Jahr unterstützt der ehemalige DRAGONFORCE Sänger ZP Theart SKID ROW auf ihrer Tour. Beim Auftritt in Kanada hat Bassist Rachel Bolan es nun offiziell gemacht und ZP Theart als neuen SKID ROW Sänger bestätigt.

Somit steht eine Reunion mit Sebastian Bach in weiter Ferne, doch dafür werden sich SKID ROW in Kürze im Studio einfinden und an einem neuen Album arbeiten.