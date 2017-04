VENENUM präsentieren Debütalbum "Trance Of Death" live

Erneut erfreuliche Nachrichten aus der deutschen Death Metal Hochburg: Ganze sechs Jahre nach der 2011 erschienenen EP "Venenum" haut das gleichnamige Quartett aus Bayern endlich sein Debütalbum raus. Am 17. März erscheint "Trance Of Death", anschließend wird die Platte auf einer Europa-Tournee vorgestellt.

Wir haben für euch die Konzertdaten:

31.03.2017 - DE Hirschaid, Jahnhalle (Braincrusher Festival)

01.04.2017 - AT Wien, Escape (Necromantik Death Fest)

02.04.2017 - AT Show needed!

03.04.2017 - CH Basel, Sommercasino

04.04.2017 - DE Freiburg, Slow Club

05.04.2017 - BE Antwerpen, Music City

06.04.2017 - NE Rotterdam, Baroeg

07.04.2017 - DE TBA

08.04.2017 - DE Berlin, Urban Spree

09.04.2017 - DE Leipzig, Zoro