25 Jahre KATAKLYSM - Europatour mit Jubiläums-Set

Schon ein Vierteljahrhundert sind KATAKLYSM nun unterwegs und haben es dabei geschafft, zu einer echten Death-Metal-Legende zu avancieren. Dabei haben sich die Jungs um Sylvain Houde immer einen ganz eigenen Stil als "Hyperblaster" bewahrt, dem sie stets treu blieben. Um ihren europäischen Fans nach so langer Zeit etwas Besonderes zurückzugeben, spielen KATAKLYSM zum Jubiläum eine ganz besondere Tour, auf der sie ihre beiden Klassikeralben "Shadows & Dust" und "Serenity In Fire" in voller Länge live zum besten geben.