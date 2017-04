WINTERSUN: Tracklist & Konzept zu "The Forest Seasons"

Außerdem erklärt Bandchef Jari Mäenpää das Konzept der Scheibe:

"Ja, ihr habt es erraten! Dieses Album ist unsere Version von Vivaldis 'Die Vier Jahreszeiten', aber es hat musikalisch nichts mit Vivaldi zu tun oder mit klassischer Musik! Es ist alles solides, WINTERSUN-typisches Material! Etwas Neues und Anderes. Sagen wir einfach, es hat auch einen etwas dunkleren Unterton ;) Nächste Woche werden wir Euch verraten, auf welchem Wege wir das neue Album veröffentlichen, also bleibt dran für mehr Details!"

WINTERSUN - »The Forest Seasons«

1. Awaken From The Dark Slumber (Spring) 14:40

Part I The Dark Slumber

Part II The Awakening

2. The Forest That Weeps (Summer) 12:18

3. Eternal Darkness (Autumn) 14:08

Part I Haunting Darkness

Part II The Call of the Dark Dream

Part III Beyond the Infinite Universe

Part IV Death

4. Loneliness (Winter) 12:54



Komplette Spielzeit: 53:20