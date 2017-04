RANGER auf Europa-Tour

Hier sind die aktuellen Tourdaten:



18.01.2017 – Oslo, Revolver (NOR)

19.01.2017 – Copenhagen, KB18 (DNK)

20.01.2017 – Berlin, Cortina Bob (DE)

21.01.2017 – Leiden, Gebr. De Nobel (NL)

22.01.2017 – Arnhem, Willemeen (NL)

24.01.2017 – Dresden, Chemiefabrik (DE)

25.01.2017 – Prag, Modra Vopice (CZ)

26.01.2017 – Wien, Das Bach (AT)

27.01.2017 – Linz, Kapu (AT)

28.01.2017 – Leipzig, Goldhorn (DE)

29.01.2017 – Würzburg, Immerhin (DE)

30.01.2017 – Olten - Le Coq D´Or (CH)

01.02.2017 – Oldenburg, MTS (DE)

02.02.2017 – Hamburg, Bambi Galore (DE)

04.02.2017 – Göteborg, Truckstop Alaska (SWE)