ILL NINO kommen im April zusammen mit EKTOMORF nach Deutschland

„Wir sind so hart wie nötig und so melodisch wie möglich – und verpassen dem Ganzen noch unseren Latino-Groove“, fasst Sänger Christian Machado das Erfolgsrezept der Band zusammen. Nach zwei Jahren Pause meldeten sich Ill Niño wieder zurück, als Special Guests haben sie EKTOMORF im Gepäck.

Die Tourdaten für Deutschland:

01.04. Berlin, Bi Nuu

02.04. Dresden, Konk Club

06.04. Memmingen, Kaminwerk

07.04 Oberhausen, Helvete

08.04. Rüsselsheim, Das Rind

16.04. Oberndorf a. Neckar, Easter Cross Festival

"Wir freuen uns riesig, alle unsere verrückten Fans in Deutschland wieder zu sehen und ihnen dieses Mal nicht nur Hits wie "God Save Us" und "What Comes Around" zu servieren, sondern eben auch Songs wie "I am Loco", "If You Still Hate Me", "Unreal" und "Rip Out Your Eyes"! Einfach das ganze Album plus alle unsere Hits!", verspricht der Sänger.