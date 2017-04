NOAH VEIL AND THE DOGS OF HEAVEN veröffentlichen neues Album „Immortal Forever“

Als man NOAH VEIL im November 2007 an einem Strand an der kanadischen Atlantikküste fand, hatte er die Lungen voller Wasser und keinen Puls mehr.

Weder kanadische noch ausländische Behörden konnten die Identität des Mannes in Erfahrung bringen, der an Land gespült worden war.

Bis heute weiß NOAH VEIL nicht, woher er kommt und unter welchem Namen er zur Welt kam. Allerdings fand er rasch Anschluss in der florierenden Industrial-Rock- und Metal-Szene im Osten Kanadas, wo der kalifornische Produzent Sylvain Montenegro auf ihn aufmerksam wurde. Per Filesharing schufen die beiden rasch Musik, die 80er New Romantic mit Metal kombiniert. Unter dem Titel „Forever Immortal“ wird das Album seit dem 13.01. über 7hard veröffentlicht.

Hier die zweite Single „Little Blue Pill" als Lyric-Video: