SCRATCHES mit neuem Video „The Crow And The Sheep“

Die Basler Dark Indies SCRATCHES bringen das neue sowohl wunderschöne als auch apokalyptische Video zu ihrem neuen Song „The Crow And The Sheep“ raus.

„Der Song ist eine apokalyptische Endzeitgeschichte als Statement zur heutigen Situation in der Welt. Da das Böse vermeintlich nicht von aussen kommt, sondern in uns selber gärt, ist es ein Song über das Böse in uns selber. Der Rabe als Platzhalter des dunklen Vogels in uns selber.

Es ist die Sucht des Menschen, sich im Rausch zu verlieren, sich selber in sich aufzulösen. Dies tun Menschen, wenn sie religiösen Gurus nachrennen, Drogen konsumieren, plötzlich Macht spüren. Gewalt kann rauschhafte Zustände auslösen. Es ist die Suche des Menschen nach Rausch, nach dem Sich-Auflösen.

So setzen die Filmer nicht bei der metaphorischen Endzeitgeschichte von Raben und Schafen an, sondern holen die metaphorische Sprache zurück in unsere westliche Konsumgesellschaft, in der wir Rausch und Ekstase, das Auslöschen des Bewussten suchen.“

„The Crow And The Sheep“ stammt vom Album „Before Beyond“, welches am 10. Februar international über Czar Of Revelations veröffentlicht wird.

www.scratches.ch