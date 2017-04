All Access Entertainment GmbH und Twisted Talent Concerts GbR = Nine Lives Entertainment GmbH

Nine Lives Entertainment GmbH gegründet



All Access Entertainment GmbH und Twisted Talent Concerts GbR bündeln ihre Kräfte.

Die beiden deutschen Konzertagenturen All Access Entertainment GmbH (Hamburg) und Twisted Talent Concerts GbR (Dortmund), die beide jeweils auf eine eigene lange und erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken können, haben sich zum Jahresende 2016 zusammengetan um die Firma Nine Lives Entertainment GmbH zu betreiben.