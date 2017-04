KYLE GASS BAND kündigen Europatour 2017 an

Schwer gerüstet mit Songs von ihrem aktuellen Album "Thundering Herd" geht es für die KYLE GASS BAND weiter auf Europa Tour in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, UK, Tschechien, Polen und den Niederlanden.

Die Supergroup aus Los Angeles hat sich ihre „Road Chops“ redlich verdient mit über 100 Shows auf dem Kontinent in den letzten Jahren und legt jetzt noch einen drauf. Größere Shows, mehr Tiere, breitere Koteletten und ganz vorne Mr. Kyle Gass himself. Ausnahmesänger Mike Bray und Gitarren-Virtuose John Konesky sind dabei, genauso wie Jason Keene, der wohl beste Fotograf der jemals Bass gespielt hat, und nicht zu vergessen Jungtalent Tim Spier, Drummer und Michael Jackson Double in Einem.

The Kyle Gass Band

Thundering Herd Tour 2017

präsentiert von Classic Rock | SLAM | Guitar