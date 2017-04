Die schwedischen Heavy-Metaller TRIAL (swe) stellen ihr neues Album 'Motherless' fertig

Der genaue Veröffentlichungstermin von 'Motherless' steht allerdings noch nicht fest.

Namensänderung und neues Logo

Aus Rechtsgründen haben TRIAL ihren Namen um ein (swe) erweitert "Dazu mussten wir unser Logo ändern, auch weil wir uns weiterentwickelt haben und es an die neue Platte anpassen wollten. Das neue Logo sowie Artwork und Layout, stammen von Costin Chioreanu, der uns schon für 'Vessel' betreute. Der Schriftzug wird also von jetzt an TRIAL (swe) lauten, um uns von mehreren ähnlich benannten Acts abzugrenzen, womit wir ja nicht die ersten wären. "TRIAL (swe) entstanden schon 2007 brachten aber erst 2013 ihre EP 'Malicious Arts' (2013) heraus, einen Markstein für ihre weitere Entwicklung. Nach blendenden Kritiken für 'Vessel' (2015) stieg TRIALs Beliebtheit, so dass bald Metal Blade Records die Band unter Vertrag nahmen. Mit dem Plan, sich selbst neu zu erfinden, verspricht ihr kommendes Label-Debüt einen weiteren Schritt vorwärts.TRIAL (swe) sind:



Linus Johansson - Vocals

Alexander Ellström - Gitarre

Andreas Johnsson - Gitarre

Andréas Olsson - Bass

Martin Svensson - Drums

