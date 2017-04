CULT OF LUNA veröffentlichen DVD-Teaser

Da haben sie ihren Posten auf dem Post-Metal Thron mit dem großartigen Werk 'Mariner' zementiert. Jetzt knapp ein Jahr später erscheint im April die DVD 'Years In A Day', die ein fettes Bundle beinhalten wird:

• A 2 hour DVD (PAL or NTSC)

• 2 audio CDs live at Roadburn 2013 and 2016

• The full digital video in High Resolution + digital audio ...& more...

• Combined in a 10-inch collector vinyl sized trifold package

• Strictly limited to 7.000 copies

Hier der kurze Teaser: