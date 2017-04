ELECTRIC WIZARD kommen auf Tour

Die UK Stoner-Doomer Electric Wizard kommen ab 30. März auf Tour und machen Halt in Deutschland und Österreich. Fans dürfen davon ausgehen, dass es neues Material vom neunten Stdioalbum zu hören gibt, das sich aktuell noch im Abschluss befindet. Der in Eigenregie aufgenommene und selbstproduzierte Nachfolger zu ‘Time to Die’ (2014) wird über Witchfinder Records / Spinefarm Records veröffentlicht. Hier die Tourdates: