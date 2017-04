AYREON posten Tracklist zu "The Source"

Folgende Songs werden auf der kommenden Scheibe der Progger stehen:

Chronicle 1: The 'Frame

1. The Day That The World Breaks Down

2. Sea Of Machines

3. Everybody Dies

Chronicle 2: The Aligning Of The Ten

4. Star Of Sirrah

5. All That Was

6. Run! Apocalypse! Run!

7. Condemned To Live

Chronicle 3: The Transmigration

8. Aquatic Race

9. The Dream Dissolves

10. Deathcry Of A Race

11. Into The Ocean

Chronicle 4: The Rebirth

12. Bay Of Dreams

13. Planet Y Is Alive!

14. The Source Will Flow

15. Journey To Forever

16. The Human Compulsion

17. March Of The Machines

Ein Foto des Backcovers verrät neben der Anzahl der Titel, dass es sich bei "The Source" um eine Doppel-CD handeln wird. Außerdem ist wohl mindestens auch eine Edition mit Bonus-DVD geplant, die neben Videoclips, Behind the scenes-Material und Interviews einen 5.1-Mix des Albums enthalten wird.