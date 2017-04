TEXTURES touren 2017 durch Europa

Bei ausgewählten Shows werden TEXTURES von den Progressive Groove Metallern EXTREMITIES, den UK-Metallern EXIST IMMORTAL und der Melodic Hardcore-Band ATHENA'S WORD unterstützt.

Die Band kommentiert:„Wir freuen uns enorm auf die kommende »Within The Horizon Tour« im Frühling. Es ist ein Weilchen her, dass wir unsere letzte Show gespielt haben. Wir können es also kaum erwarten, wieder unterwegs zu sein. Neben den Clubs in unserem Heimatland statten wir auch Frankreich, Italien und der Schweiz einen Besuch ab. Wir freuen uns, Euch alle im April zu sehen!“

»Within The Horizon Tour 2017«

05.04. F Savigny-Le-Temple - L’Empreinte

06.04. F Bordeaux - Iboat

07.04. F Les Pennes-Mirabeau - Jas Rod

08.04. I Brescia - Circolo Colony

09.04. I Rome - Jailbreak Liveclub

11.04. CH Pratteln - Z7

14.04. NL Lelystad - Underground*

15.04. NL Schijndel - Paaspop

21.04. NL Leeuwarden - Neushoorn**

22.04. NL Enschede - Atak**

23.04. NL Arnhem - Luxor**

28.04. NL Sittard - Volt**

29.04. NL Middelburg - De Spot

***w/ EXTREMITIES, ATHENA'S WORD

**w/ EXTREMITIES, EXIST IMMORTAL

Weitere TEXTURES-Termine:

16. - 18.06. F Clisson - Hellfest

12.08. NL Leeuwarden - Into The Grave

18. - 20.08. NL Deest - Festival Zeeltje

29.09. - 01.10. D Cologne - Euroblast