DREAM THEATER kündigen exklusive “Images & Words“ Deutschlandtermine an

Nach ihrer sehr gefeierten Tour im vergangenen März, bei der sie das aktuelle Album "The Astonishing" präsentiert hatten, kündigten DREAM THEATER für Februar 2017 exklusive Konzerte in Deutschland an, auf denen die Band den 25sten Jahrestag ihres wegweisenden Meilenstein-Albums "Images & Words" feiert. Die Band spielt dabei das Album in voller Länge live! Zusätzlich gibt es aber auch einige der Fan-Favoriten aus der langen und virtuos-intensiven DREAM THEATER-History zu erleben.