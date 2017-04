ANTHRAX bringen eigene Biermarke "Wardance" auf den US-Markt

Eigentlich war es nur eine Schnapsidee, die die Mitglieder der Thrash-Legende ANTHRAX gegenüber Phil Casacelli, dem Besitzer der Bar "Daddy-O" in New York, in feucht-fröhlicher Runde äußerten: Wie schön es doch wäre, eine bandeigene Biermarke zu haben. Gesagt, getan. Casacelli erzählte Chuck Williamson, leidenschaftlicher Bierbrauer und bekennender ANTHRAX-Fan, von dem Plan und der machte Nägel mit Köpfen.