Am 24.Februar veröffentlichen die Deather SIX FEET UNDER ihr neues Werk "Torment". Jetzt gibt es vorab noch einen zweiten Song, der mit einem Video versehen wurde. 'Exploratory Homicide' heißt das gute Stück, in dem dem Zuschauer von Jeff Hughell persönlich gezeigt wird, wie man Deathmetal auf der Gitarre und dem Bass spielt.