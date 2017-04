"The Hall Of Heavy Metal History" nimmt Metal Blade Records zum 35. Jubiläum auf

Am 18. Januar 2017 nahm "The Hall of Heavy Metal History" Metal Blade Records zum 35. Jubiläum auf. Die Feier wurde von Eddie Trunk moderiert und bot Performances von Dio Disciples, Ross "The Boss" und anderen Acts - plus einen besonderen Auftritt von Slayers Kerry King, der Metal Blade Records' Geschäftsführer/Gründer Brian Slagel den Award überreichte.