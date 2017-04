ROCKHARZ 2017 - fünf neue Bands bestätigt

Das ROCKHARZ Open Air 2017 findet vom 05. - 08. Juli 2017 in Ballenstedt statt.

Tickets gibt es hier: https://shop.rockharz-festival.com/

Alle weiteren Infos findet ihr auf den folgenden Seiten:

ROCKHARZ Homepage

ROCKHARZ auf Facebook

Das aktuelle Lineup sieht jetzt so aus:

ARCH ENEMY

ASPHYX

BELPHEGOR

BLIND GUARDIAN

DEATHANGEL

DESERTED FEAR

DEW-SCENTED

ELUVEITIE

EWIGHEIM

FEUERSCHWANZ

FIDDLER'S GREEN

FIRKIN

GRAVE DIGGER

HEAVEN SHALL BURN

ICED EARTH

IN EXTREMO

INSOMNIUM

KAMBRIUM

KORPIKLAANI

LACUNA COIL

MANTAR

MONO INC.

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

MR. IRISH BASTARD

NACHTBLUT

RAGE

SERUM 114

TANK

THE NEW BLACK

THE VINTAGE CARAVAN

UNZUCHT

VARG