ACCEPT charten mit "Restless & Live" / Neues Video

Weitere Chartergebnisse:

#1 Schweden (DVD Charts)

#1 Deutschland (DVD Charts)

#5 Schweiz (DVD Charts)

#5 Österreich (DVD Charts)

#9 Deutschland

#10 USA (Hard Music)

#13 UK (Rock Charts)

#18 Holland (DVD Charts)

#30 USA (Top Rock)

#35 Ungarn

#42 Finnland

#72 Japan

#73 Frankreich

#81 Schweiz

#93 Belgien

#117 USA (Top Current Albums)

"Eine Nachricht wie diese während der laufenden Tournee zu bekommen, fühlt sich einfach nur großartig an. Wir werden die Bühne nun erst recht zum Beben bringen! Vielen lieben Dank an alle unsere Fans und diejenigen, die so unerbittlich für uns arbeiten! Wir sehen uns auf Tour", so Wolf Hoffmann.

Zur Feier des Tages gibt's mit 'Shadow Soldiers' einen weiteren Liveclip der DVD: