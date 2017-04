MASTODON - Alle Infos zum neuen Album "Emperor of Sand" und erste Single online

"Emperor Of Sand" Tracklist:

1. Sultan’s Curse

2. Show Yourself

3. Precious Stones

4. Steambreather

5. Roots Remain

6. Words To The Wise

7. Ancient Kingdom

8. Clandestiny

9. Andromeda

10. Scorpion Breath

11. Jaguar God

Der Nachfolger zum 2014 erschienenen Album "Once More 'Round The Sun" soll wieder ein Konzeptalbum sein und wurde wie schon das Konzeptwerk "Crack The Skye" (2009) von Brendan O'Brien produziert. Einen Überblick über die verschiedenen Kauf-Varianten und alle Infos zur Pre-Order findet Ihr hier.

Gegenüber GuitarMania äußerte sich Gitarrist Bill Kelliher zum Sound der Scheibe: "It's a little bit of the same as the last album, but I think it goes even deeper in certain areas — a couple of more psychedelic parts, a little more technical parts. There are a couple of new places we haven't gone before. So it's just kind of a continuation of the last record to me, but even deeper."

Inhaltlich geht es um die Sterblichkeit des Menschen – inspiriert von der Erkrankung naher Freunde und Familienmitglieder der Band an Krebs. Drummer Brann Dailor in einem Interview mit dem RollingStone: "It's about going through cancer, going through chemotherapy and all the things associated with that. I didn't want to be literal about it. But it's all in there. You can read between the lines."