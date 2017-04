Alice In Chains sind aktuell im Studio, um den Nachfolger zu "The Devil Put Dinosaurs Here" (2013) aufzunehmen. Bassist Mike Inez verriert in einem Interview mit Framus & Warwick, dass sie aktuell 20 Stunden im Studio arbeiten würden, was nicht immer Spaß mache, aber natürlich eine tolle Sache sei ... Hier das Video-Interview: