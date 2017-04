Heute hat Horgh seine Schlagzeugparts eingetrümmert. Wie gewohnt arbeiten die Blackmetal Urgesteine mit HYPOCRISY und PAIN Mastermind Peter Tägtgren in dessen Abyss Studios zusammen. Allerdings das erste Mal ohne Abbath.

Die Titel des neuen Werkes heissen:

'Northern Chaos Gods', 'Into Battle Ride', 'Gates To Blashyrkh', 'Blacker Of Worlds', 'Where Mountains Rise', 'Grim And Dark', 'Called To Ice', and 'Ravendark'