ZODIAC geben ihr Ende bekannt

Die münsteraner Band ZODIAC löst sich auf. Die vier Musiker der Retro-Rockband wollen in Zukunft in anderen Konstellationen weiter musizieren und tragen daher ihre gemeinsame Band zu Grabe. Dazu veröffentlicht die Band folgendes Statement:

“Leider haben wir zu Beginn des neuen Jahres keine guten Nachrichten für euch.

Aus persönlichen Gründen innerhalb der Band haben wir uns dazu entschlossen, das Kapitel ZODIAC zu beenden.

Wir möchten uns ganz herzlich für den Support bei EUCH bedanken. Wir hatten viele unvergessliche Konzerte und haben in den letzten 5 Jahren eine Menge coole Leute kennengelernt, die uns sehr unterstützt haben.

Uns fällt es wirklich schwer diesen Schritt zu gehen, aber wir werden in anderer Konstellation weiterhin musikalisch aktiv bleiben.

Also freuen wir uns, den Einen oder Anderen von euch irgendwann mal wieder zu treffen und halten euch auf dem Laufenden.”