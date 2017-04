IRON MAIDEN posten Live Video zu "Wasted Years"

Aufgenommen wurde an verschiedenen Orten ihrer 2016er "The Book Of Souls" Tour. Gleichzeitig soll das Video als Appetitanreger für ihre kommende 2017er Tour sein. Dabei kommen die NWOBHM Pioniere auch für fünf Termine nach Deutschland:

24. April Oberhausen, König-Pilsener-Arena

25. April Oberhausen, König-Pilsener-Arena

28. April Frankfurt, Festhalle

29. April Frankfurt, Festhalle

2. Mai Hamburg, Barclaycard Arena

Begleitet werden sie dabei von SHINEDOWN. Hier der Clip: