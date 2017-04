ALTAR OF BETELGEUZE streamen neuen Song

Der Song heißt 'No Return' und wird auf dem am 15.April erscheinenden neuen Werk "Among The Ruins" zu finden sein. Das Quartett zelebriert einen Mix aus schleppenden Stoner Riffs, die auf treibende Deathmetalparts treffen. Hinzu kommt ein herrlicher Gesangswechsel zwischen tiefen Growls und tiefen Cleanvocals. Das neue Werk kann man via Transcending Obscurity Records bestellen.

ALTAR OF BETELGEUZE - No Return