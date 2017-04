NITROGODS - Neues Album "Roadkill BBQ" kommt im Mai

"Roadkill BBQ" ist eine musikalische Huldigung der toten und lebenden Rock Götter von Motörhead, Status Quo und The Who. "Der Rock'n'Roll und Boogie müssen nicht neu erfunden, sondern nur richtig gespielt werden", meinen die Herren Nitrogods und veröffentlichen das gute Dutzend neuer Songs am 26. Mai via Steamhammer / SPV.