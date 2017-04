ROYAL THUNDER veröffentlichen neues Album "Wick" im April

ROYAL THUNDER, das Southern-Hardrock-Quartett aus Atlanta, veröffentlicht sein neues Album "Wick" am 07. April 2017. „WICK ist anders. Was unseren Sound betrifft, ist es ein großer Schritt – aber es klingt immer noch nach uns. Es ist der Sound der Evolution von Royal Thunder …“ so Gitarrist Josh Weaver.

„Von allen unseren Alben war die Produktion von WICK die bisher Schwierigste. Es war ein Kampf, aber die Platte jetzt zu hören und zu wissen, dass sie fertig ist, ist extrem befriedigend. Es ist endlich vorbei, es ist fantastisch, es geschafft zu haben. Wenn ich sie mir jetzt ansehe, denke ich so was wie: ‚Du bist fertig, das war’s, sei frei …’“ – Mlny Parsonz, Royal Thunder

Nach der selbstbetitelten 2007er EP (vier Jahre später neu aufgelegt von Relapse Records), CVI aus 2012 und dem 2015er Album Crooked Doors, ist Royal Thunders vierte Veröffentlichung eine Zusammenfassung ihrer gemeinsamen Erfahrungen – musikalisch und anderweitig.

„Vor drei Jahren hätten wir diese Platte auf keinen Fall abliefern können“, erklärt Josh Weaver. „Wir alle machen in unserem Leben so viele Veränderungen durch. Während der Entstehung dieses Albums sind Menschen von uns gegangen, was wie ein Katalysator dafür gewirkt hat, wie diese Platte am Ende geworden ist. Die Aufnahmen waren nicht leicht, aber es war die Mühe absolut wert. Zum Glück hatten wir in der Produktion des Albums eine Aufgabe, in die wir unsere ganze Seele stecken konnten.“

„Es war eine kathartische Erfahrung“, stimmt Mlny Parsonz zu. „Es gab Momente, in denen ich in der Gesangskabine getanzt habe und andere, in denen ich meine Hände so tief wie möglich in den Hosentaschen vergraben hatte, weil ich so wütend auf den Song oder einfach generell frustriert war.“

„Seit dem letzten Album haben wir uns extrem entwickelt. Wir haben unser Leben gelebt und Verlust erfahren. Das alles ergibt die Menge an Erlebnissen, die das Album zu dem macht was es ist. Hört euch zum Beispiel einen Song wie Plans an, der hauptsächlich aus Gesang und Schlagzeug besteht. Es ist ein wunderschöner Track, auf den wir sehr stolz sind, und ich glaube, dass er gut auf dies Album passt, das zweifellos unser bisher vielfältigstes ist – was ich fantastisch finde. Es ist eine große Sache für uns, dass wir zu jeder Zeit das machen können, was wir wollen.“ „Ich weiß noch, dass wir den Song anfangs gar nicht so gut fanden“, gibt Mlny zu. „Aber haben weiter daran gearbeitet – an der Idee, sich eine Menge Gedanken über etwas zu machen und sich dabei selbst im Weg zu stehen, sein eigener schlimmster Feind zu sein und etwas ohne erkennbaren Grund zu zerstören.“

Das eindringliche April Showers handelt davon „Menschen dabei zuzusehen, wie sie mit dem Leben kämpfen, und ungefähr zu wissen, was ihre Dämonen sind“ während das Wellen schlagende The Sinking Chair „die ganze Frustration in sich trägt, von der ich gesprochen habe. Krieg deinen Arsch hoch; hör auf, dich in deinem Sessel zu verkriechen! Als ich diesen Song eingesungen habe, haben sich meine Finger tatsächlich in den Schaumstoff der Gesangskabine gekrallt!“