WINTERSUN enthüllen Coverartwork des neuen Albums "The Forest Seasons"

Die Band gibt bekannt, dass sie am 1. März eine Crowfunding-Kampagne starten wird. Mit dem Geld möchte Mastermind Jari Mäenpää sein eigenes Studio finanzieren, um das lang geplante Album "Time II" aufzunehmen. Alle Unterstützer können sich jedoch auch das sogenannte Forest Package sichern, das eine Vorbestellung des neuen Werks "The Forest Seasons" beinhaltet.

Mäenpää kommentiert das Artwork und das neue Album: "Wir sind stolz, euch heute das Cover unseres neuen Full-Length-Albums zeigen zu können. Das Artwork illustriert die Erweckung eines mystischen Waldes, in dem die Jahreszeiten langsam ineinander übergehen. Wir hoffen, es gefällt euch. Dieses Album wird genial, und ihr werdet wie weggeblasen sein!"

Tracklist "The Forest Seasons"

1. Awaken From The Dark Slumber (Spring) 14:40

Part I The Dark Slumber

Part II The Awakening

2. The Forest That Weeps (Summer) 12:18

3. Eternal Darkness (Autumn) 14:08

Part I Haunting Darkness

Part II The Call of the Dark Dream

Part III Beyond the Infinite Universe

Part IV Death

4. Loneliness (Winter) 12:54