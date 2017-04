NICKELBACK kündigen neues Album ‘Feed The Machine’ und gleichnamige Single an

Nickelback haben die Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums ‘Feed The Machine’ für den 9. Juni in Zusammenarbeit mit BMG Rights angekündigt.

Im Moment befinden sich die Kanadier im Studio, um dem Album den letzten Schliff zu geben. ‘Feed The Machine’ wurde von Chris Baseford (Slash, Shinedown) koproduziert und soll "mit seiner Mischung aus harten Riffs und mitreißenden Balladen" ganz in der Tradition der Band stehen. Mit der Veröffentlichung des Titeltracks bekommen Fans heute einen ersten Vorgeschmack auf ‘Feed The Machine’. Das zugehörige Lyric Video könnt ihr euch direkt bei uns anschauen: