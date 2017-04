EVOCATION: Details zum neuen Album "The Shadow Archetype"

Am 10. März veröffentlicht die Death-Metal-Band EVOCATION ihr neues Album "The Shadow Archetype".

Hier könnt ihr in die erste Single "Children Of Stone" reinhören und das Album als Vinyl, Digi-CD und digital vorbestellen.





Cover und Layout stammen von Xaay (Behemoth, Nile, a.o.)

EVOCATION-Gitarrist Marko Palmén dazu: "Ich finde, es ist ein Schritt zu unseren Wurzeln und zugleich nach vorne. In vielerlei Hinsicht spiegelt es das Verhältnis zwischen mir und Simon wieder. Ich bin eher von der alten Schule, er stammt hingegen aus einer jüngeren Generation und steht auf technische Brutalität. Irgendwie haben wir beides verbunden, und heraus kam 'The Shadow Archetype'. Gleichzeitig haben sich die Mitglieder während des Schaffensprozesses bis an ihre Grenzen verausgabt, weshalb ich mir sicher bin, dass wir langfristig stolz auf die Scheibe sein dürfen."

'The Shadow Archetype' Tracklist:



01. Into Ruins

02. Condemned to the Grave

03. Modus Operandi

04. Children of Stone

05. The Coroner

06. The Shadow Archetype

07. Blind Obedience

08. Survival of the Sickest

09. Sulphur and Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise

EVOCATION sind:



Thomas Josefsson - Vocals

Marko Palmén - Gitarre

Simon Exner - Gitarre

Gustaf Jorde - Bass

Per Möller Jensen - Sessiondrums auf dem Album