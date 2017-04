Metal Blade veröffentlichen am 10. März die THE CROWN Klassiker

Insgesamt hat die Band bereits neun LPs veröffentlicht, doch "Hell Is Here" (1999) und "Deathrace King" (2000) sind die beiden Alben, die die Karriere der Band stark beeinflusst haben. Aufgrund steigender Nachfrage werden beide Alben zum ersten Mal seit ihrem ursprünglichen Release neu auf Vinyl aufgelegt.

Die Vinyle sind Teile der Metal Blade Originals-Reihe, die 2016 mit Neuauflagen der SLAYER-Titel 'Show No Mercy', 'Hell Awaits', 'Haunting The Chapel' und 'Live Undead' ihren Anfang genommen hat. Beide Alben kommen in 400g schweren Spine-Sleeves (Insideout-Druck) mit 60x60cm doppelseitigen Artworkpostern und 250g schweren Einlegern.

Hier könnt ihr vorbestellen.

