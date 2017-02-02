BIFFY CLYRO, DANKO JONES und weitere neue Bands beim OPEN FLAIR 2017

Eine ganze Reihe neuer Bands sind für das diesjährige OPEN FLAIR FESTIVAL bestätigt worden - darunter auch BIFFY CLYRO, DANKO JONES und weitere Rock- und Punk-Bands. Wer heimlich Gangster-Rap hört, kann sich außerdem auf B-TIGHT freuen.
Das sind alle Neubestätigungen:
BIFFY CLYRO
MADSEN
DANKO JONES
JULY TALK
SKINNY LISTER
COUNTERFEIT
SHAWN JAMES AND THE SHAPESHIFTERS
BUKAHARA
THE BABOON SHOW
EGOTRONIC
B-TIGHT
RAZZ
RAKEDE
Das bisherige Line-Up: BILLY TALENT, RISE AGAINST, BIFFY CLYRO, BROILERS, ALLIGATOAH, HEAVEN SHALL BURN, IN EXTREMO, SDP, MADSEN, PENNYWISE, SSIO, DANKO JONES, BLUES PILLS, THE AMITY AFFLICTION, ANTI-FLAG, JORIS, JULY TALK, ANTILOPEN GANG, SKINNY LISTER, KYLE GASS BAND, WATSKY, HEISSKALT, SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR, MAECKES, MOOSE BLOOD, VON WEGEN LISBETH, DJANGO 3000, ITCHY POOPZKID, COUNTERFEIT, ADAM ANGST, SHAWN JAMES AND THE SHAPESHIFTERS, BUKAHARA, THE BABOON SHOW, EGOTRONIC, B-TIGHT, THE INTERSPHERE, MARATHONMANN, LIEDFETT, VERSENGOLD, THE PROSECUTION, SMILE AND BURN, BRKN, WATCH OUT STAMPEDE, RAZZ, DER FALL BÖSE, RAKEDE, VAN HOLZEN, BRETT.
Weitere Acts sind in Vorbereitung.
Das OPEN FLAIR FESTIVAL 2017 findet vom 9. bis 13. August in Eschwege statt. Infos gibt es unter www.open-flair.de.
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