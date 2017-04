DEPECHE MODE veröffentlichen neue Single "Where's The Revolution"

“Spirit“ Tracklist:

1. Going Backwards

2. Where's the Revolution

3. The Worst Crime

4. Scum

5. You Move

6. Cover Me

7. Eternal

8. Poison Heart

9. So Much Love

10. Poorman

11. No More (This is the Last Time)

12. Fail

Deluxe-Version:

13. Cover Me (Alt Out)

14. Scum (Frenetic Mix)

15. Poison Heart (Tripped Mix)

16. Fail (Cinematic Cut)

17. So Much Love (Machine Mix)

DEPECHE MODE auf Tour:

Im Rahmen ihrer “Global Spirit“ Welttournee spielen Dave Gahan, Martin Gore & Andrew Fletcher auch einige Shows in Deutschland - der VVK läuft bereits:

27.05.2017 Leipzig - Festwiese

05.06.2017 Köln - RheinEnergieStadion

09.06.2017 München - Olympiastadion

11.06.2017 Hannover - HDI-Arena

20.06.2017 Frankfurt - Commerzbank-Arena

22.06.2017 Berlin - Olympiastadion

04.07.2017 Gelsenkirchen - Veltins-Arena