John Wetton (ASIA, KING CRIMSON) ist tot

Ein weiterer prominenter Musiker hat den Kampf gegen Krebs verloren: Sänger John Wetton erlag am 31.01.2017 im Alter von 67 Jahren seinem Darmkrebsleiden. Erst kürzlich ließ Wetton auf seiner Website noch verlauten, dass er nicht wie geplant Teil der ersten ASIA/JOURNEY-Tour in den USA sein kann, weil er sich einer neuen Chemotherapie unterziehen werde.



Photo by Mike Inns

Bekannt wurde Wetton als Sänger von ASIA, mit denen er unter anderem den Hit "Heat Of The Moment" aufnahm, und der Prog-Legende KING CRIMSON, mit denen er die Klassiker "Lark's Tongues in Aspic", "Red" und "Starless And Bible Back" einspielte. In den frühen Siebziger Jahren spielte er in weiteren Prog-Bands wie RENAISSANCE, nach der Auflösung von KING CRIMSOn 1974 arbeitete er zudem als Songwriter für URIAH HEEP, JOHN PERRY und andere.