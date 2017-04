Mastodon haben ein zweites Audio-Video zu ihrem Album "Emperor Of Sand" online gestellt, das am 31. März veröffentlicht wird. Laut Band geht es in den neuen Songs um die Sterblichkeit des Menschen – so ist offensichtlich auch "Show Yourself" inspiriert von der Erkrankung naher Freunde und Familienmitglieder der Band an Krebs. Wer den Schild der Figur unten links im Bild genauer betrachtet, kann die Inschrift "In Loving Memory Of Catherine W. Kelliher" lesen.