ROCKIN' 1000 Video: 1000 Musiker spielen live zusammen "Smells Like Teen Spirit"

„Smells Like Teen Spirit“ von ROCKIN' 1000

ROCKIN' 1000 ist ein Projekt aus Italien

ROCKIN' 1000 nennt sich der Zusammenschluss verschiedener Musiker vor allem aus Italien, dabei sind aber auch Instrumentalisten und Sänger aus u.a. Kanada, Deutschland, England, Kroatien sowie Österreich. Einem größeren Publikum bekannt wurde die Gruppe bereits 2015 mit dem FOO FIGHTERS Hit „Learn To Fly", das bis heute über 35 Millionen mal abgerufen worden ist:

„Learn To Fly" von ROCKIN' 1000

Album "That's Live - Live in Cesena 2016"

Am 27. Januar 2017 wurde das Album "That's Live - Live in Cesena 2016" veröffentlicht, mit folgenden 17 Live-Tracks:

1. Bitter Sweet Symphony

2. Come Together

3. Gold On The Ceiling

4. Born To Be Wild

5. Jumpin' Jack Flash

6. It's A Long Way To The Top

7. C'mon Everybody

8. Seven Nation Army

9. Blitzkrieg Bop

10. Smells Like Teen Spirit

11. Rebel Rebel

12. Police On My Back

13. People Have The Power

14. Rockin' In The Free World

15. Song 2

16. Medley - Jimi Hendrix - Led Zeppelin

17. Learn To Fly

Mehr Infos und Musik auf der ROCKIN' 1000 Homepage