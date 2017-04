BROTHER FIRETRIBE veröffentlichen im März das Album "Sunbound"

Das vierte Album der Band präsentiert eine Zusammenstellung, deren Sound sich weiterentwickelt und etwas von der Heavy-Metal-Ausstattung der Vergangenheit hinter sich gelassen hat, um sich eher ultra-melodischem West Coast AOR zuzuwenden.

Tracklisting:

01. Sunbound

02. Help Is On The Way

03. Indelible Heroes

04. Taste Of A Champion

05. Last Forever

06. Give Me Tonight

07. Shock

08. Strangled

09. Heart Of The Matter

10. Restless Heart

11. Big City Dream

12. Phantasmagoria