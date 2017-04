THE UNIVERSE BY EAR - Video „Ocean/Clouds“

Die Psychedelic/Progressive Rocker THE UNIVERSE BY EAR stellen ihre zweite Video-Single „Ocean/Clouds“ vom Debütalbum vor, das am 24. März 2017 über Czar Of Revelations rauskommen wird.

Wo bitte steht geschrieben, dass es nur einen Urknall geben darf? 13,8 Milliarden Jahre nach dem ersten, haben The Universe By Ear einen zweiten großen Wumms initiiert. Seither reißen die Bässe schwarze Löcher ins All, brettern die Drums wie unaufhaltbare Kometen durch die Schwerelosigkeit, und zeichnen die Gitarren Feuerstreifen ans Firmament.

Drei wagemutige Basler Musiker haben sich zu dieser Mission zusammengefunden, um den Rock dorthin zu führen, wo bislang keiner einen Fuss auf den Boden gesetzt hat: in eine komplexe, farbenfrohe, überraschende, harte, melodiöse Landschaft und in einen Kosmos, in dem improvisierter Freifall neben durchstrukturierten Formen existiert.